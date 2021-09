Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do domu

DOMAŽLICKO - Pachatel neodešel s prázdnou, protože odcizil finanční hotovost a šperky.

Oznámení o vloupání do rodinného domu přijali policisté na obvodním oddělení v Domažlicích. V úterý 7. září letošního roku neznámý pachatel v obci u České Kubice vnikl v době od 8.00 do 15.00 hodin do domu. Pachatel uvnitř odcizil finanční hotovost a různé šperky.

Poškozeným vznikla škoda ve výši 25 tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

nprap. Ladmanová Dana

8. září 2021

