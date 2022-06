Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do domu

PŘEŠTICKO – Neznámý pachatel z garáže domu odcizil horské jízdní kolo a z obývacího pokoje bezpečnostní schránku, kde byla uložena vkladní knížka a také zlaté šperky.

Policisté z obvodního oddělení Přeštice se zabývají případem vloupání do rodinného domu, ke kterému došlo dne 16. června letošního roku od 14 do 18 hodin v menší obci na Přešticku. Neznámý pachatel poškodil uzamčené vstupní dveře a dostal se tak do objektu domu, kde prohledal garáž, z které odcizil horské jízdní kolo. Následně za užití násilí překonal uzamčené dveře vedoucí do obývacího pokoje v prvním patře, který pachatel prohledal a odcizil bezpečnostní schránku, která byla připevněna k dřevěnému sekretáři. Ve schránce byla uložena vkladní knížka a zlaté šperky. Pachatel svým jednáním způsobil celkovou škodu, která přesáhla přes 80 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.



por. Ing. Eva Červenková

20. června 2022

vytisknout e-mailem