Vloupání do domů

Strakonice - Za spáchání činu v nouzovém stavu čeká pachatele tvrdší trest.

V pátek 09. října 2020 strakoničtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu Krádež v jednočinném souběhu s přečinem Porušování domovní svobody a přečinu Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se dopustil zatím neznámý pachatel. V přesně nezjištěné době od 02,00 hod. dne 09. října 2020 do 06,55 hod. dne 09. října 2020 v obci Pražák po překonání neuzamčené vstupní branky vnikl pachatel na pozemek u domu, kde na terase odcizil odložené boty. Dále nezjištěným způsobem vnikl do garáže přiléhající k domu, kde odcizil svářečku na plast. Ve stejné obci se pokusil vniknout také do dalšího domu, u kterého vytrhl dřevěnou síťku na hmyz. Jeho kroky. Poté jeho kroky vedly do zaparkovaných vozidel na pozemcích domů. V neuzamčeném vozidle zn. Fiat, které prohledal, odcizil tankovací kartu zn. Benzina. Následně vnikl do vozidla zn. Dacia, ze kterého nic neodcizil. Celková škoda je vyčíslena na 5 000 korun. Uvedeného jednání se dopustil za situace, kdy vláda vyhlásila pro celé území České republiky nouzový stav. Po pachateli intenzivně pátrají vodňanští policisté.

11. října 2020

