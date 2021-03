Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Strakonice – Nezvaný návštěvník prohledal dům i stodolu.

Molitanovou matraci, opěrný molitan, tři malé molitanové matrace, čtyři polštářky, halogenové světlo a dvě láhve alkoholických nápojů odcizil dosud neznámý pachatel z neobývaného domu v obci Mužetice na Blatensku. Do domu vnikl za použití násilí někdy v době od 26. února 2021 do 14. března 2021. Pachatel vnikl také do přilehlé stodoly, kterou prohledal ale nic neodcizil. Majitelům domu nezvaný návštěvník způsobil škodu ve výši 8 200 korun. Případ šetří policisté Obvodního oddělení Policie ČR Blatná.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

15. březne 2021

vytisknout e-mailem