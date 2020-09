Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Český Krumlov – Zlatá Koruna – Zloděj způsobil škodu za téměř 10 tisíc korun.

Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Dosud neznámý zloděj se vloupal v přesně nezjištěné době od 17 srpna do 3. září 2020 do jednoho z domů v katastru obce Zlatá Koruna. Po překonání vstupních dveří se dostal dovnitř domu, který důkladně prohledal a odcizil zde motorovou pilu, kanystr s benzínem, sadu steakových nožů a plastovou přepravku na zeleninu. Dále si k odcizení připravil křovinořez, který však zanechal před vstupními dveřmi do objektu. Majitel odhadl celkovou škodu na téměř 10 tisíc korun.

6. září 2020

