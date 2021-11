Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do domu

ŽĎÁRSKO: Policisté muže dopadli na místě činu

Policisté z obvodního oddělení v Novém Městě na Moravě zadrželi pachatele vloupání na místě činu. Ve středu 17. listopadu krátce před třetí hodinou odpoledne přijali policisté oznámení o možném vloupání do rodinného domu v obci Věcov. Na místo ihned vyjela policejní hlídka, která zde zadržela podezřelého muže. Ten měl již u sebe v batohu věci, které v domě našel. Navíc byl pod vlivem alkoholu, což také potvrdila dechová zkouška. Její naměřená hodnota činila 1,71 promile alkoholu. Nakonec tak muž putoval na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž je podezřelý z toho, že v uvedené době násilím vnikl do vnitřních prostorů rodinného domu, které prohledal a odcizil zejména potraviny. Z mrazáku vzal mimo jiné vepřové a hovězí zamrazené maso a sáčky se zeleninou. Svým jednáním tak majiteli způsobil škodu kolem patnácti set korun. Policejní inspektor na základě shromážděných důkazů následující den sdělil šestapadesátiletému muži podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody. Za tuto trestnou činnost lze pachateli uložit až tříletý trest odnětí svobody. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

19. listopadu 2021

