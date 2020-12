Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Český Krumlov – Zloděj nic neodcizil, ale poškodil majetek za téměř 40 tisíc korun.

Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním. Dosud neznámý zloděj se vloupal v přesně nezjištěné době od 2. do 3. prosince 2020 do jednoho z domů v ulici Nové Město v Českém Krumlově. Po násilném překonání schránky na klíče. Následně za pomoci získaného klíče vnikl do domu. V jedné z místností nalezl prázdný trezor, který vypáčil. Po vrácení klíčů do schránek dům opustil. Majitel odhadl celkovou škodu na téměř 40 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

6. prosince 2020

