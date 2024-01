Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domů

Strakonice – Poškodil dveře a způsobil škodu za dvě stě tisíc korun.

Blatenští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od 28. prosince 2023 do 30. prosince 2023 vnikl na pozemky u dvou domů v obci Lnáře na Blatensku. Za použití násilí poškodil a otevřel balkonové dveře do jednoho z rekonstruovaných domů, který prohledal, ale nic neodcizil. Škoda na poškozených dveří je vyčíslena na 150 000 korun.

Do druhého domu se mu vniknout také nepodařilo. I tady se snažil překonat vstupní plastové dveře. Majitelům domu způsobil škodu ve výši 50 000 korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

2. ledna 2024

