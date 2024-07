Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domů

Strakonice – Pomůže veřejnost?

Strakoničtí policisté od června tohoto roku prověřují dva případy vloupání do rodinných domů, které pachatel navštívil v době nepřítomnosti majitelů. Ve čtvrtek 20. června pachatel vnikl do domu v Řepici a uvnitř odcizil šperky, mince, finanční hotovost, notebook, tablet, hodinky, kabelky a další věci v celkové hodnotě několik set tisíc korun. O tři dny později pachatel či pachatelé vnikli násilím do domu v obci Radošovice. Také zde se staly zájmem pachatele šperky za několik desítek tisíc korun. Pachatelé si domy zřejmě vytipovali a do domů se vloupali vždy v nočních hodinách.

Policisté se případy intenzivně zabývají a získané indicie postupně vyhodnocují. V jenom z případů u jednoho z domů zachytila bezpečnostní kamera podezřelou osobu. Záběry ale nejsou příliš kvalitní. V případě, že by někdo ze čtenářů osobu na snímku poznal nebo mu člověk v černé mikině, světlých kalhotách a v teniskách s tmavou špičkou někoho připomínal, ať se obrátí na policisty na telefonní číslo 974 237 700. Jakákoli informace může policistům velmi pomoci při objasnění těchto trestných činů.

Policejní preventisté každoročně během léta upozorňují na zvýšený počet vloupání do domů. Důležité rady, jak předejít vloupání, předávají policisté ve prostřednictvím médií ale také ve spolupráci se starosty obcí a měst prostřednictvím preventivních letáků, které jsou distribuovány občanům.

Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra

Policisté v letním období upozorňují občany, aby svá obydlí před odjezdem vždy zabezpečili. A to nejen když své bydliště opouští z důvodu odjezdu na dovolenou, ale i při odchodu na zahradu za domem či blízkého okolí. Důležité je vždy zkontrolovat uzavření oken, dveří, případně zabezpečení elektronickým zařízením. Spolehlivá je také sousedská výpomoc, kdy v případě podezřelého pohybu v domě nebo kolem domu, sousedi informují policii na linku 158. Lepší okamžitá policejní kontrola než vykradený dům. Pachatelé si své objekty napadení tipují podle lokality umístění nemovitosti a jejího vzhledu, ale také na základě informací získaných na sociálních sítích. Proto neupozorňujme nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubme se ve svém okolí odjezdem na dovolenou.

Zabezpečte se!

Pachatelé nejčastěji za přístupovou cestu využívají hlavní dveře, okno, dveře z chodby, branku, vrata, sklep. Škody jdou mnohdy do desítek tisíc korun a jsou vyšší, než by stálo pořízení účinného mechanického nebo elektronického zabezpečovacího zařízení. Díky němu zajistíte zdání, že byt je obydlen i v době vaší nepřítomnosti, neboť zařízení v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi. Další preventivní tipy najdete na www.stopvloupani.cz

16. července 2024

