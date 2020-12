Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do dodávky

KLATOVY - Zloděj ukradl věci za 20 tisíc korun. Apelujeme na řemeslníky, aby nenechávali své nářadí ve vozidlech.

Policisté z Obvodního oddělení Klatovy přijali dne 13. prosince 2020 oznámení o vloupání do nákladního vozidla tovární značky Dacia Logan, které stálo zaparkované v Klatovech v ulici Masarykova. Neznámý pachatel v noci ze soboty na neděli během tohoto víkendu násilím vnikl do nákladového prostoru. Z toho poté odcizil úhlovou brusku v plastovém kufříku a dále plastový kufřík s měřícím laserem. Celková škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 20 tisíc korun a škoda na poškození vozu byla vyčíslena na 1 tisíc korun. Policisté ohledali místo činu, zajistili kriminalistické stopy a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Po pachateli intenzivně pátrají.

V souvislosti s tímto případem apelujeme na řemeslníky. Doporučujeme, pokud možno, aby drahé přístroje ve vozidlech nenechávali, nebo měli veškeré cenné nářadí uložené v nějakém uzamykatelném boxu, který bude pevně připevněn k vozidlu tak, aby měl zloděj co nejvíce ztížené podmínky v případě, že se do vozidla dostane a bude se chtít převáženého nářadí zmocnit. Dále doporučujeme majitelům vozidel parkovat své vozy tak, aby případným krádežím co nejvíce zamezili. Menší možnost napadení představuje automobil zaparkovaný v garáži, na hlídaném parkovišti, v oploceném prostoru či na místech, která jsou pokryta kamerovým systémem.



por. Mgr. Dagmar Brožová

14. prosince 2020

