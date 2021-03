Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do dílny

BEROUNSKO – Pomozte odhalit pachatele.

Policisté Obvodního oddělení Beroun prošetřují vloupání do dílny v Králově Dvoře, ke kterému došlo během uplynulého víkendu. Zatím nezjištěný pachatel v době od 8:00 hodin 26. března 2021 do 14:00 hodin 28. března 2021 odstranil a následně odcizil visací zámek z dveří dílny v Tovární ulici, vnikl do provozovny a následně odcizil kompresor a dílenský zvedák. Škoda na odcizení byla vyčíslena na 36.000,- Kč. Poškozením způsobil zloděj škodu ve výši 250,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňované dílny v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Beroun, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 700. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. března 2021

