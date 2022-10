Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do cukrářské výrobny

Tábor – Celková škoda byla odhadnuta na více než 70 tisíc korun.

Táborští policisté se v těchto dnech zabývají případem vloupání do cukrářské výrobny v centru města Tábor. Ke krádeži mělo dojít v době od 28. do 29. září 2022. Dosud neznámý pachatel vnikl do provozovny po překonání vstupních dveří. Ve výrobně, kterou celou prohledal, odcizil objednávkovou knihu, klíče, plechovou kasu s tržbou a mobilní telefon Xiaomi Redmi 9T. Celková škoda byla odhadnuta na více než 70 tisíc korun.

Policisté případ zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním. Po pachateli intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

2. října 2022

