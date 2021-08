Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do cukrárny

Strakonice – Pro cukrovinky rozhodně nešel.

Do cukrárny na Velkém náměstí ve Strakonicích se v noci na 10. srpna 2021 vloupal dosud neznámý pachatel. Násilím vnikl do provozovny, kterou prohledal a odcizil finanční hotovost v řádu několika tisíců korun. Celková škoda včetně poškození je vyčíslena na necelých 25 000 korun. Policistům Obvodního oddělení policie Strakonice, kteří případ šetří, by pomohly jakékoli informace vedoucí k usvědčení pachatele. Sebemenší poznatky týkající se vloupání do cukrárny sdělte na tel. lince 158 nebo na tel. č. 974 237 700.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

12. srpna 2021

