Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do Citroënu

Strakonice - Pokud jste viděli včerejší krádež ze zaparkovaného vozidla, kontaktujte nás.

Krádež vloupáním do zaparkovaného užitkového vozidla tovární značky Citroën Jumper je ve vyšetřování policistů z obvodního oddělení Strakonice. Dosud neznámý pachatel včera odpoledne, v době od 13:15 hod. do 14:00 hod., v Strakonicích, ulice Písecká, rozbil skleněnou výplň, poté vnikl do uvedeného vozidla, bílé barvy, kde odcizil peněženku s finanční hotovostí.

Policisté žádají případné svědky či osoby, které ve svých motorových vozidlech mají umístěnou auto kameru a mohli nahrát průběh krádeže, aby nás kontaktovali na oddělení v ulici Plánkova č. 629, telefon 974 237 700 či případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

28. ledna 2022

