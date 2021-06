Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do chovatelské stanice

České Budějovice - Pachatel kradl v kancelářích.

Policisté z obvodního oddělení Boršov nad Vltavou přijali oznámení o vloupání do objektu jedné chovatelské stanice na Českobudějovicku, ke které došlo někdy v době od 29. do 31. května. Neznámý pachatel rozbil dosud nezjištěným předmětem skleněnou výplň okna objektu a následně vnikl do přízemí. Poté vyšel do prvního patra, kde prohledal kanceláře a odcizil odtud finanční hotovost, stravenky a kovový trezor, ve kterém byly uloženy další peníze. Celková škoda, kterou pachatel způsobil, dosáhla výše bezmála 39 000 korun. Policisté po zloději intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

1. června 2021

