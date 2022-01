Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do chaty

ÚNĚŠOVSKO - Neznámý pachatel si z chaty odnesl televizor, kávovar a DVD přehrávač. V chodbě si připravil další televizor, který chtěl odcizit, ale ten již nevzal.

Policisté z obvodního oddělení Úněšov se zabývají případem vloupání do rekreační chaty, ke kterému došlo v období od 19. do 20. ledna letošního roku v obci nedaleko Úněšova. Neznámý pachatel se přes oplocení dostal na pozemek chaty, za užití násilí překonal vstupní dveře a vnikl do vnitřních prostor budovy, které prohledal. Pachatel odcizil kávovar, televizor a DVD přehrávač. Do chodby domu si připravil další televizor, ale ten zanechal na místě. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 13 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.



por. Ing. Eva Červenková

21. ledna 2022

