Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do chaty

PŘEŠTICKO - Neznámý pachatel vnikl do objektu, odcizil nářadí, televizor a rybářské vybavení.

Přeštičtí policisté se zabývají případem vloupání do rekreační chaty, ke kterému došlo v době od 22. 5. do 24. 5. letošního roku v jedné menší obci na Přešticku. Dosud neznámý pachatel vstoupil na volně přístupný pozemek, nezjištěným předmětem rozbil okno u chaty a vnikl do předsíně objektu. Odtud odcizil elektrickou pilu, strunovou sekačku a prodlužovací kabel. Dále pachatel poškodil vstupní dveře do obytné části, dostal se do vnitřního prostoru, odkud vzal televizor, rybářské pruty a kompletní rybářské vybavení uložené ve vaku. Škoda, kterou neznámý pachatel majiteli způsobil, byla předběžně odhadnuta na částku 20 tisíc korun. Přeštičtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Ing. Eva Červenková

25. května 2021

