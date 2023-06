Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do chaty

Tábor - Zloděj způsobil škodu za více než 8 tisíc korun.

Pachatele podezřelého z krádeže vloupáním hledají Táborští policisté.

Dosud neznámý zloděj se vloupal do chaty v chatové oblasti v ulici Chýnovská v Táboře. Zloděj nejprve zdolal oplocení zahrady a poté vnikl, po násilném překonání dveří, do chaty, kterou prohledal, ale nic neodcizil. Následně se na témže místě vloupal do kůlny, z které odcizil křovinořez, tři motorové pily, dva platové kufry s nářadím. Svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu za více než 8 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

5. června 2023

vytisknout e-mailem