Vloupání do chaty

Strakonice – Způsobená škoda je vyčíslena na 83 000 korun.

Celkovou škodu za 83 000 korun způsobil dosud neznámý pachatel, který se v době od 27. srpna 2023 do 30. srpna 2023 vloupal do chaty v katastru obce Kocelovice na Blatensku. Násilím vnikl do chaty, kde odcizil kombinovanou lednici, plynový dvouvařič, tyčový aku vysavač, ruční vysavač, pokojovou svítilnu na baterie, dvě stolní lampy, dalekohled v koženém pouzdře, knihy, sadu kuchyňských nožů, bojový nůž, petrolejovou lampu, ruční hasicí přístroj, svítilny, tužkové baterie, nástěnné teploměry, ruční mlýnek na kávu, kameninový hmoždíř, dvě dýmky s tabákem, alkoholické nápoje, kávu, sklenici medu a svazek klíčů. Za užití nalezených klíčů odemkl dveře do půdního prostoru a přilehlého stavení, které prohledal. Zde odcizil benzínový agregát a křovinořez, pojízdný gril na tuhá paliva, zahradní skládací křesla, zahradní sekačku s pojezdem, motorovou pilu, dvě sekery, skládací hliníkový žebřík, prázdnou desetikilovou propanbutanovou láhev, čtvery zahradní nůžky, dvě ruční pily, plné plechovky piv, badmintonové rakety, další ruční nářadí, hřebíky, vruty, šrouby. Pachatel odnesl i dvě fotopasti včetně paměťových karet.

Pachatel či pachatelé se museli na místě pohybovat delší dobu a s největší pravděpodobností odvezli lup vozidlem. Jakékoliv sebemenší informace o pohybu podezřelého vozidla či osob v okolí Kocelovic může pomoci případ objasnit. Informace volejte na linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení v Blatné na tel. č. 974 237 710.

por. Mgr. Nováková Jaromíra

31. srpna 2023

