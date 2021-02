Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do chaty

NÝRSKO - Pachatel v uplynulých třech měsících navštívil cizí chatu a odcizil rybářský prut.

Oznámení o vloupání do rekreační chaty přijali policisté na obvodním oddělení v Nýrsku. V době od konce října loňského roku do února letošního roku vnikl neznámý pachatel na Janovicku do chaty, kde vypáčil dvě okna a uvnitř odcizil rybářský prut a dva navijáky. Poškozeným vznikla škoda čtyři tisíce korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

nprap. Ladmanová Dana

3. února 2021

vytisknout e-mailem