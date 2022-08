Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do chaty

Strakonice – Pachatel odnesl nářadí i alkohol.

Škodu za necelých 18 000 korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se v době od 8. srpna 2022 do 15. srpna 2022 vloupal do rekreační chaty v Lipkách ve Strakonicích. Násilím vnikl do kolny přiléhající k chatě, odkud odcizil elektrickou pilu a klíče, které použil k odemknutí dalších dveří. Další jeho kroky vedly do chaty, kde odcizil televizor, AKU nůžky na živý plot, sekerku a láhve alkoholu. Případ šetří strakoničtí policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

16. srpna 2022

