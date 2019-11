Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do chaty

Strakonice – Rekreační objekty lákají v chladném období pachatele.

Vloupání do rekreační chaty v zahrádkářské kolonii U Blatského rybníku ve Strakonicích oznámil dne 26. listopadu 2019 majitel objektu. Zatím neznámý pachatel násilím vnikl do chaty, ale uvnitř nic neodcizil. Škoda způsobená na poškození je vyčíslena na 3 000 korun. K vloupání došlo podle majitele někdy v době od 9. listopadu 2019 do 16. listopadu 2019, kdy při návštěvě chaty vloupání objevil.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

27. listopadu 2019

