Vloupání do chatky v zahrádkářské kolonii

PLANÁ – Zloděj násilím vnikl do objektu, vypil tam několik piv a víno a odcizil dvě přepravky na pivo s prázdnými lahvemi.

Dne 22. srpna 2022 přijali policisté obvodního oddělení Planá oznámení o vloupání do chatky v zahrádkářské kolonii v obci Planá. Neznámý pachatel zde vnikl do jedné z chatek. Vnitřní prostory prohledal a odcizil dvě přepravky na pivo s prázdnými lahvemi. Mimo to vypil osm lahví jedenáctistupňového piva a půl litru růžového vína. Vypáčil i plechové dveře zahradního domku na nářadí, ale tam nic neukradl. Škoda, kterou majitelce způsobil, byla vyčíslena na 2 500 korun. Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili kriminalistické stopy a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Po pachateli pátrají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

23. srpna 2022

