Vloupání do chatky

Písek – Milevsko – Zloděj škodil v zahrádkářské kolonii, odcizil malý motocykl i helmu.

Milevští policisté řeší případ vloupání do přístřešku zahradní chatky v areálu místní kolonie. Zloděj překonal nejprve branku do zahrádkářské kolonie a u jedné z chatek se násilně dostal do přístřešku u objektu a odcizil odtud malý motocykl značky Jawa 210 rok výroby 1984 i helmu. Nechal za sebou škodu 8500 korun.

K vloupání došlo někdy v době od 23. prosince loňského roku do pátku 12. března 2021, kdy poškození vloupání zjistili.

15. března 2021

