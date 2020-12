Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do chalupy

TACHOVSKO - Pachatel odcizil věci za téměř šest tisíc korun.

Policisté z Obvodního oddělní Stříbro se zabývají případem vloupání do chalupy, ke kterému došlo v malé obci na Tachovsku. Dosud neznámý pachatel v době od 13:00 hodin dne 19.12.2020 do 09:15 hodin dne 26.12.2020 překonal oplocení u pozemku, na který vnikl a následně násilím překonal visací zámky u vrat stodoly, do které vnikl, ale zde nic neodcizil. Poté ze stodoly za použití násilí vnikl do obytné části chalupy, kterou prohledal a odsud odcizil křovinořez, elektrický kultivátor, vrtačku a obraz. Nakonec na pozemku u vozidla Škoda Felicia odřízl střední část výfukového potrubí, které stejně jako ostatní zmíněné věci odcizil. Majiteli byla škoda na odcizených věcech předběžně odhadnuta na částku necelých šest tisíc korun a škoda na poškození přesáhla tři tisíce korun. Policisté na místě provedli neodkladné úkony. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Jednání se dosud neznámý pachatel dopustil v době, kdy je na území České republiky usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu prokázání výskytu vysoce nakažlivého koronaviru, tedy v době extrémně škodlivého stavu, kdy bylo potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto stavu, proto pachateli takového jednání hrozí vyšší trest, a to to dva roky až osm let.





por. Bc. Hana Kroftová

29. prosince 2020

