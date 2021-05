Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do chalupy

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté po pachateli pátrají

Chotěbořští policisté prověřují případ vloupání do rekreačního objektu v obci Vilémov. Pachatel v době od 9. května do středy 19. května vnikl na pozemek a dále násilím do vnitřních prostorů chalupy, které prohledal a odcizil zde obrazy a lahve s alkoholem. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na částku kolem čtyř tisíc korun. Přivolaní policisté na místě provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to porušování domovní svobody a krádeže. Případ policisté nadále prověřují a po pachateli pátrají.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

20. května 2021

