Vloupání do bývalého nájemního bytu

CHRUDIM - V pátek po 20. hodině volal muž venčící psa majitelce bytu v ulici Víta Nejedlého v Chrudimi, že uvnitř jejího objektu někdo je. Tato skutečnost byla podezřelá, protože v tentýž den vrátila osobně nájemnice klíče po ukončení smlouvy majitelce. Na místo ihned po oznámení vyjel psovod a další policejní hlídky. Okno přízemního bytu bylo rozbité, majitelé se dostavili na místo, předali policistům klíče, policisté vešli dovnitř a tam spal cizí muž.

Dospat ho nenechali. Kdo to byl a co tam dělal? Šlo o muže, který uvedl, že se svou partnerkou v bytě do 31. 1. 2020 žil. Osmapadesátiletý muž nadýchal 3,03 promile, přesto byl schopen komunikace a převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Na svou obhajobu uvedl, že na byt byl zvyklý, věděl, že uvnitř nikdo není a po rozbití okna se tam chtěl pouze vyspat. Do večerních hodin se údajně pohyboval po městě, konzumoval alkohol a netušil, kam jinam by mohl jít. Ačkoliv má finanční problémy, majitelce údajně škodu uhradí.

Vzhledem ke zjištěným okolnostem je nyní v události spatřován přestupek, za který mu ve správním řízení hrozí finanční postih.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

3. února 2020

