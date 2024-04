Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do bytu muži nevyšlo

JIHLAVSKO: Muž je obviněn ze tří trestných činů

Minulý týden se policistům v Jihlavě podařilo zadržet muže krátce po tom, co se vloupal do přízemního bytu. Při snaze utéct ještě vyskočil z okna, to už ale byly u domu hlídky a podezřelého muže policisté dopadli. Zadržený skončil v policejní cele. Precizním šetřením policisté dále zjistili, že se ve stejný den pokusil ve městě vniknout ještě do jiného bytu a v Jihomoravském kraji se vloupal do rodinného domu. Třicetiletý muž čelí obvinění ze spáchání tří trestných činů.

Na začátku minulého týdne přijali policisté ve večerních hodinách na tísňové lince oznámení o podezřelé situaci, která byla k vidění na jihlavském sídlišti. V jednom z potemnělých bytů se pohybovala osoba s baterkou. Na místo proto ihned vyjeli policisté a podezřelého muže zadrželi. S pouty na rukou směřoval na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely. Jihlavští kriminalisté provedli ve spolupráci s policisty obvodního oddělení ohledání místa činu, šetření a zajištění stop. Zjistili, že muž využil při snaze vloupat se do bytu přístřešek na vchodem, na který vylezl a dostal se tak až k oknu bytu, jehož obyvatelé v tu dobu nebyli doma. Vnikl dovnitř a místnosti začal prohledávat. Jeho jednání ale neuniklo pozornosti okolí a vzhledem k zákroku přivolaných policistů se muži nepodařilo nic odcizit. Škoda ale vznikla poškozením okna a zařízení bytu, předběžně byla vyčíslena na necelých dvacet tisíc korun. Policisté dále prověřováním zjistili, že v lokalitě sídliště došlo ještě v jiném domě k pokusu o vloupání do bytu. Vypátrali a zajistili také osobní vozidlo, kterým podezřelý muž do města přijel. Automobil stál odstavený na parkovišti na ulici Brtnická.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání zadrženého. „Třicetiletý muž je obviněn z pokračujících přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Zadržený muž byl obviněn z toho, že se během jednoho dne pokusil nebo vloupal do tří objektů. Nejprve v odpoledních hodinách vnikl v obci na Břeclavsku na zahradu rodinného domu, vloupal se dovnitř a odcizil šperky. Byl ale přistižen obyvatelem domu, z místa proto utekl a vzhledem ke strachu z dopadení se vydal do jiného kraje. Náhodnou vedla jeho cesta do Jihlavy, kde ve večerních hodinách přišel do bytového domu, kde se snažil vloupat do bytu. Úspěšný ale nebyl, při pokusu o vypáčení dveří uslyšel z bytu hluk, a proto spěšně odešel. Konečná pro muže byla následující třetí krádež, při které ho policisté dopadli.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová

10. dubna 2024

