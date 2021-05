Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do bytu

Český Krumlov – Větřní - Zloděj odcizil věci za téměř 20 000 korun.

Policisté z Větřní zahájili pátrání po zloději, který se v době od ranních hodin dne 5. do podvečerních hodin dne 6. května 2021 dosud nezjištěným způsobem vloupal do jednoho z bytů v Šumavské ulici ve Větřní. Z bytu odcizil PlayStation4 Sony s ovladači, strojek na vlasy Philips, hodiny BMW a devět her na Playstation. Majitel vyčíslil svoji škodu na téměř 20 000 korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

9. května 2021

vytisknout e-mailem