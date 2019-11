Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do bytu

Policisté pátrají po dvou mužích a jedné ženě, kteří se vloupali do bytu a odcizili majetek za osm set tisíc korun.

Kriminalisté třetího policejního obvodu pátrají od začátku listopadu po dvou mužích a jedné ženě, kteří se vloupali do bytu v pražských Hrdlořezích. Jeden z podezřelých se vyšplhal po dekorativních žebřinách do druhého patra panelového domu, vypáčil uzamčené dřevěné balkonové dveře a odcizil z bytu veškeré cennosti. Mezi nimi byly mimo jiné hodinky za sto tisíc korun nebo dámské náušnice s brilianty za téměř dvě stě tisíc korun. Krádeží vznikla šestačtyřicetileté poškozené škoda přesahující částku osm set tisíc korun. Kriminalisté vyhodnotili kamerové záznamy, které k tomuto případu získali a zjistili, že podezřelý spolupracoval ještě s jedním mužem a ženou, kteří mezitím co kradl, hlídali okolí.

Pokud podezřelé na přiložených záznamech poznáváte nebo víte, kde by se mohli zdržovat, zavolejte na linku 158.

Celý případ policisté v současné době prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Pprap. Mgr. Violeta Siřišťová – 29.11.2019

