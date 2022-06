Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do bytu

Písek – Pachatel z bytu odcizil finanční hotovost i mobilní telefon.

Včera po šestnácté hodině přijali policisté oznámení o vloupání do bytu na ulici Dvořákova v Písku. Zatím neznámý pachatel měl vykopnout dveře do bytu v třetím patře, dostal se do interiéru a z místnosti odcizil finanční hotovost a mobilní telefon značky Apple iPhone. Nechal za sebou škodu 18 000 korun.

Na místo činu vyjížděl také kriminalistický technik, který zajistil stopy. Policisté okolnosti vloupání prošetřují a pátrají po pachateli.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

8. června 2022

