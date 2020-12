Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do bytového domu

Prachatice – Pachatel poškodil dvě sklepní kóje, nic odtud neodnesl. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Dosud neznámý pachatel vnikl za použití násilí v pondělí o půl čtvrté rána do bytového domu v Prachaticích. Následně se dostal do sklepních prostor, ve kterých se vloupal do dvou sklepních kójí. Ty prohledal a částečně poničil, nic odtud však neodcizil. Svým jednáním tak způsobil majitelům škodu za nejméně 200 korun. Další prověřování provádí prachatičtí policisté, kteří po pachateli pátrají.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

8. prosince 2020

