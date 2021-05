Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do budovy školy

Český Krumlov – Způsobená škoda je odhadnuta na bezmála 170 tisíc korun.

Českokrumlovští policisté pátrají po pachateli, který se v blíže neurčené době od 21. do 24. května letošního roku vloupal do budovy Základní umělecké školy v Kostelní ulici v Českém Krumlově. Po násilném překonání vstupních dveří se dostal do budovy, kde poškodil dveře od učeben, skladů a kanceláří. Ze školy byly zlodějem odcizeny dva fotoaparáty, zelená taška na fotoaparát, dva objektivy k fotoaparátu, šest sad strun na kytaru, akustická kytara značky Matoušek, housle, černý obal na housle, elektro akustická kytara značky INANES a drobné peníze. Způsobená škoda byla odhadnuta na bezmála 170 tisíc korun.

Žádáme tímto každého, zejména pak místní obyvatele, kdo by mohl k objasnění tohoto případu přispět jakoukoliv informací, aby jí předal českokrumlovským policistům na jejich služebně v Tovární ulici v Českém Krumlově či telefonní lince 974 232 700.

Děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

25. května 2021

