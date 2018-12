Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do budovy školky

KUTNOHORSKO – Kriminalisté sdělili obvinění dvěma pachatelům.

Dne 17. března 2018 v 08:25 hodin v Kutné Hoře vnikli pachatelé nejprve do jedné provozovny v ulici Vocelova a spojovacím tunelem v I. patře pak neuzamčenými dveřmi prošli do Mateřské školky, ve které vypáčili dveřní křídlo do místnosti herny a z chodby ze skříně odcizili dámský hnědý kabát s kapucí, ze stolu v herně mobilní telefon. Dále ze skříně v chodbě odcizili větší množství dámského oblečení. Svým jednáním způsobili škodu za několik tisíc korun.

Kutnohorští kriminalisté v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání dvou pachatelů (23let, 35let) cizí národnosti jako obviněných doručením usnesení jejich obhájcům.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

14. prosince 2018

