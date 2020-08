Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do budovy se sídly několika firem

Strakonice – Pachatele zadržela policejní hlídka na místě činu.

Oznámení o vniknutí do budovy firmem v jedné obci na Strakonicku přijali po půlnoci ve čtvrtek 20. srpna 2020 policisté na linku 158. Podle oznamovatele se v objektu skrýval pachatel. Na místo se ihned dostavili policisté z Obvodního oddělení Strakonice, Radomyšl a psovod s policejním psem. Policisté po rozsáhlé prohlídce objektu objevili muže, který se před nimi skrýval v úklidové místnosti, kde se zevnitř uzamkl. Policisté po otevření uzamčených dveří vešli do místnosti, kde policejní pes označil pachatele, který měl u sebe páčidlo a další nářadí. Policisté muže zadrželi a předvedli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Jak později vyšlo najevo, muž byl zaměstnancem jedné z firem a tento objekt mimo pracovní dobu nenavštívil poprvé. Se stejným úmyslem, odcizit zde finanční prostředky, vnikl do objektu firmy již v prosinci loňského roku a letos v červenci. Třetí pokus mu ale nevyšel. Policisté 46letého muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci se způsobenou škodou přesahující 70 tisíc korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

21. srpna 2020

