Vloupání do baru ve Slaném

KLADENSKO – Zloděj odcizil stírací losy a alkohol, ale také poničil automaty na žvýkačky.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Slaný bylo dne 19. ledna 2021 oznámeno vloupání do jednoho ze slánských barů.

Neznámý pachatel v době od 17. do 19. ledna 2021 vnikl za užití násilí do budovy v ulici Ouvalova ve Slaném a následně po poškození skleněné výplně dveří se vloupal do baru. Z prostor baru poté odcizil několik set stíracích losů, volně položené mince, kilový balík kávy a láhve s alkoholem. Dále zde poničil dva automaty na prodej žvýkaček, z kterých odcizil drobné mince. Tímto svým jednáním způsobil majiteli škodu, která byla vyčíslena na částku necelých 70 000,-Kč. Skutku se pachatel dopustil v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté nyní případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří v inkriminovaném čase v ulici Ouvalova ve Slaném zaznamenali u baru poblíž autobusového nádraží pohyb podezřelé osoby, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. ledna 2021

