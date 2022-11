Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do baru

Písek – Protivín – Pachatel se vloupal do místního podniku, dostal se i do trezoru a odcizil desítky tisíc korun.

Protivínští policisté společně s kriminalisty prošetřují případ vloupání do místního baru. V pondělí v noci se zatím nezjištěný pachatel násilně vloupal do provozovny na Palackého ulici, nalezl místnost s trezorem, do kterého se mu podařilo dostat, a odcizil finanční hotovost. Škoda na poškození zařízení podniku a odcizených penězích dosahuje ke 200 000 korun.

Na místo činu vyjížděl také kriminalistický technik, který zajistil stopy i policejní psovod se služebním psem.

16. listopadu 2022

