Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do baru

J.Hradec – Občané, neviděli jste pachatele?

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu, který od 00:05 hodin do 7:45 hodin včerejšího dne 26. července, za pomoci nalezené cihly, rozbil skleněnou výplň zadních vstupních dveří, které vyúsťují do traktu dvora restaurace Pivní bar na váze v J.Hradci. Vnikl dovnitř, ve výčepu prohledal vrchní zásuvku barového pultu. Dále prohledal zaměstnanecké toalety. Odešel přístupovou cestou, aniž by cokoliv odcizil. Svým jednáním způsobil vlastníkovi nemovitosti škodu na zařízení ve výši nejméně 8 000 korun.

Pokud jste viděli pachatele při činu nebo znáte jeho totožnost, sdělte své poznatky jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

27. července 2022

