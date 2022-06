Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do areálu firmy

Tábor – Bechyně – Pachatel byl zadržen a obviněn.

Dne 15. června 2022 došlo k vloupání do areálu jedné z firem v Bechyni. Pachatel se do objektu dostal po násilném překonání oplocení. Na odstavném parkovišti u autodílny odcizil autobaterii, dvě registrační značky, autorádio a dvě autorádia se pokusil odcizit. Poté odcizil automobil Peugeot 206, s kterým nedaleko areálu havaroval do příkopu. Vrátil se do firmy, kde odcizil vozidlo značky Mercedes Benz, dále šest kombinovaných keramických záchodů a nejméně čtyři závěsné keramické záchodové mísy. Kromě toho poškodil skleněnou výplň bočního okna vysokozdvižného vozíku, oplocení a visací zámek s řetězem.

Policisté zjistili, že z firmy měl odjet směrem na ves Lišky, kde vozidlo i pachatele, který byl značně ovlivněn návykovými látkami, vypátrali. Mladý muž se snažil ujet odcizeným mercedesem po poli, při tom poškodil zemědělské plodiny a jabloň. Policisté ho, za pomoci služebního psa, zadrželi a předali kriminalistům. Do doby než vystřízlivěl a byl schopen výslechu, byl po lékařském vyšetření umístěn do policejní cely.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že na volně přístupném pozemku v Liškách odcizil z nezajištěného vozidla Škoda Octavia doklady. Vedle na pozemku odcizil pět plechových kanystrů s naftou, jeden plastový kanystr s vodou a umělohmotnou nálevku. Dále vyšlo najevo, že na různých místech v Bechyni a okolí zanechal odcizené keramické toalety. Všechny odcizené věci byly policisty dohledány.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Písecka pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. Protiprávního jednání se dopustil i přesto, že byl za obdobný čin v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích. Byl podmíněně propuštěn, se zkušební dobou do konce roku 2025.

Vyšetřovatelem byl podán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, ten byl soudem akceptován.

19. června 2022

