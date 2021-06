Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání

Písek – Protivín – Během noci se do dvou provozoven vloupal zloděj.

Protivínští policisté prošetřují dvě vloupání do místních provozoven. V noci z úterý na středu vnikl zatím nezjištěný pachatel či pachatelé do prodejny na Jiráskově ulici, kam se dostal přes výdejní okénko, a odcizil zde pokladnu. Ve středu nad ránem vnikl zloděj do dalšího podniku na Masarykovo náměstí. Opět se do objektu dostal přes výdejové okénko, odcizil zde finanční hotovost a také mobilní telefon značky Xiaomi Redmi.

Na místa činu vyjížděl také kriminalistický technik, který zajistil stopy.

24. června 2021

