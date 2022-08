Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání

Strakonice – Krádež bot, nářadí, alkoholu, oblečení, ale i sušáku na prádlo.

V bytovém domě v obci Řepice měli v noci na 16. srpna 2022 nájemníci zloděje. Násilím překonal vstupní dveře do domu, kde na chodbě v prvním patře odcizil pět párů bot. V přízemí domu vnikl do společných prostor, kde odcizil oblečení a dále do kotelny, kde vzal ještě kleště a baterku. Celková škoda je minimálně dvacet tisíc korun.

Krádež věcí policistům oznámili také z nedaleké Rovné. V Rovné pachatel vnikl do prostoru hasičárny, kde odcizil pákové chlazení na pivo, láhve alkoholu, prázdný sud od piva, přepravky s nealkoholickým pivem a prázdnými láhvemi, kanystry s benzínem, naftou, sušák na prádlo, limonády a motorovou pilu, kterou našel v zaparkovaném hasičském vozidle. Ke krádeži mohlo dojít někdy v době od 13. srpna do 16. srpna 2022. V Rovné pachatel za sebou zanechal škodu za téměř 23 000 korun.

17. srpna 2022

