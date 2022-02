Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání

Tábor – Oltyně – Škoda přesáhla 40 tisíc korun.

Bechyňští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v přesně nezjištěné době od 6. do 12. února 2022 vloupal do skladovacích prostor jednoho ze sdružení v katastru obce Oltyně. Oba sklady důkladně prohledal, ale nic zde neodcizil. Následně se po násilném překonání zámku vloupal do odstaveného kontejneru, který se nachází vedle objektu zmíněného sdružení. Z kontejneru odcizil spojovací plechy, hutní materiál, plechové desky, samořezné šrouby a jiný spojovací materiál. Zloděj svým protiprávním jednáním způsobil celkovou za více než 40 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

15. února 2022

