Vloupali se do zahradního domku

PLZEŇ - Na lup se rozhodli jít ve dvou. Po překonání oplocení soukromého pozemku vnikli do zahradního domku, ze kterého postupně vynášeli uskladněné elektro i ruční nářadí. Policisté oba muže na místě omezili na osobní svobodě a umístili do policejní cely. Policisté pachatelům sdělili podezření ze spáchání několika trestných činů.

Dne 24. června 2022 krátce po půlnoci došlo v Plzni v ulici Polní k protiprávnímu jednání ze strany dvou pachatelů, kteří byli zaregistrováni náhodným svědkem. Oba měli společně překonat oplocení rodinného domu a vniknout do zahrady, kde se nacházel uzamčený samostatně stojící zahradní domek, do kterého měli násilím vniknout oknem. Domek prohledali a začali z něj postupně vynášet různé elektrické a ruční nářadí, jízdní kola, koloběžky a další věci za více jak 70 tisíc korun. Přivolaní policisté oba muže na místě omezili na osobní svobodě a umístili do policejní cely. Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 sdělili 33letému a 40letému muži podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, kterých se měli dopustit formou spolupachatelství. Trestní věc policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. Mladší z pachatelů má již za sebou trestní minulost. Policisté se dále případem zabývají.

nprap. Veronika Hokrová

24. června 2022

