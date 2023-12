Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupali se do veterinární kliniky v Mladé Boleslavi

MLADOBOLESLAVSKO - Policisté jim sdělili podezření.

Policisté z Obvodního oddělení v Mladé Boleslavi společně s mladoboleslavskými kriminalisty dopadli dvě podezřelé osoby, muže a ženu, kteří se měli dvakrát vloupat do veterinární kliniky v Mladé Boleslavi.

Ačkoli kriminalisté neměli k dispozici žádné kamerové záznamy, kde by mohli být podezřelé osoby zachyceny, podařilo se jim díky výbornému operativnímu šetření osoby ustanovit a začátkem tohoto týdne jim sdělit podezření z pokračujícího přečinu krádeže a poškození cizí věci.

Devětačtyřicetiletý muž a 38letá žena se měli 10. listopadu, krátce po 2. hodině ranní, vloupat do veterinární kliniky v Mladé Boleslavi. Násilím rozbili nejprve okno a pak i vstupní dveře, nestihli ale nic odcizit, protože se rozezněl bezpečnostní alarm. Oba to zřejmě neodradilo a o 6 dní později společně vydali na stejné místo znovu. Tentokrát vnikli do kanceláře kliniky a odcizili pokladnu s finanční hotovostí několik tisíc korun. Celková škoda na odcizené hotovosti a poškozených oknech a dveřích se vyšplhala na částku 42 tisíc korun.

Mladoboleslavským policistům a kriminalistům se podařilo případ objasnit a dopadnout podezřelé osoby. Za krádež a poškození cizí věci oběma hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

14. prosince 2023

