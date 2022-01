Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupala se do sklepních kójí

KOLÍNSKO – Žena byla za majetkovou trestnou činnost již několikrát odsouzena.

Již několikrát pravomocně odsouzená 41letá žena, zejména za majetkovou trestnou činnost, má v rejstříku trestu další záznam, a to opět z majetkové oblasti, když se vloupala do sklepních kójí.

Komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila trestní stíhání a obvinila ženu ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody. Těchto přečinů se dopustila tím, že se vloupala do sklepní kóje bytového domu v Benešově ulici v Kolíně, kde po vylomení visacího zámku se dostala dovnitř, odkud odcizila hokejovou tašku s bruslemi a suspenzorem. Stejným způsobem se dostala do další sklepní kóje, avšak z té už nic neodcizila, neboť nebylo co.

Obviněné jedenačtyřicetileté ženě hrozí za výše uvedené jednání v případě odsouzení trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

13. ledna 2022

