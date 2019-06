Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupala se do bytu seniorky

SOKOLOVSKO – Ženě hrozí až 3 roky vězení.

Policisté z obvodního oddělení v Sokolově sdělili podezření ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody 28leté ženě ze Sokolova.

Podezřelá žena se měla v období od 15. dubna do 7. května 2019 vloupat v Sokolově v ulici Slovenská do bytové jednotky. Měla využít nepřítomnosti majitelky, která je dočasně umístěna v domově pro seniory a z bytu odnést co se jen dalo. Mezi odcizenými věcmi byla například i kožená kabelka a peněženka. Seniorce tak způsobila škodu přesahující 11 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na 3 roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

14. 6. 2019

