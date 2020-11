Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupal se rodinných domů

SOKOLOVSKO – Policisté ho zadrželi a nakonec skončil ve vazbě.

Policisté zadrželi muže, který má v posledních týdnech na svědomí vloupání do několika rodinných domů na Sokolovsku a Chebsku. Během necelých tří týdnů měl násilím vniknout nebo se pokusit vniknout do šesti rodinných domů a v jednom případě do zdravotnického zařízení.

Páchat trestnou činnost měl začít v pátek 23. října letošního roku. To měl vniknout do rodinného domu v jedné menší obci na Sokolovsku. Dům prohledal a nakonec z něj měl odcizit finanční hotovost a různou elektroniku. O pár dní později se měl vydat na Chebsko. V dopoledních hodinách se měl snažit vniknout do rodinného domu, ale přitom ho měla křikem vyrušit dvaatřicetiletá žena, která byla v domě a muž tak z místa utekl s prázdnou.

V pátek 6. listopadu 2020 měl na Sokolovsku vniknout do zdravotnického zařízení a z ordinace odcizit téměř vše, co mu přišlo pod ruku. Měl vzít například trezor, svazek klíčů, mlýnek na kávu, razítka i propisky.

V následujících dnech se měl znovu zaměřit na rodinné domy. Na Chebsku se měl vydat do dvou menších obcí. Dvakrát se měl pokusit vniknout do rodinných domů, ale ani v jednom případě se mu to nepodařilo, neboť ho vždy vyrušila osoba přítomná v domě. Na Sokolovsku měl v úterý 10. listopadu v pozdních odpoledních hodinách do rodinného domu vniknout a odcizit z něj televizor či nářadí. Tento dům se mu ale stal osudným, protože policisté ve spolupráci se sokolovskými kriminalisty, kteří se případem intenzivně zabývali, ho těsně po spáchání trestného činu zadrželi.

Pětadvacetiletý muž, který se krádeží dopouštěl už v minulosti, měl svým jednáním způsobit škodu téměř 90 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 11. 2020

