Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se nádražní budovy

BEROUNSKO – Zloděj si odnesl hlavně notebooky a nářadí.

Berounští policisté šetří případ vloupání do nádražní budovy v ulici Brožíkova v Berouně – Závodí, k němuž došlo v době od odpoledních čtyř hodin 14. února do ranní půl sedmé 15. února.

Tam se neznámý pachatel vloupal nejspíš tak, že vytlačil okno do oddělené části budovy, z níž posléze dvířky od půdy vnikl do další části budovy. Tam to všude pachatel prohledal a odcizil celkem 5 notebooků a různé druhy nářadí v celkové hodnotě dosahující 45 tisíc korun.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dva roky za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

23. února 2022

