Vloupal se do zahradních chatek a kůlny

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu přes 8 tisíc korun.

Čtyřiačtyřicetiletý muž ze Sokolova se měl v lednu 2019 vloupat do chaty v chatové oblasti v obci Novina. Z té měl následně odcizit například páčidla a pracovní rukavice. Poté měl chatu opustit a přemístit se do dřevěné kůlny, která se nacházela hned vedle. Tu měl prohledat avšak nic neodcizit. Muž se měl také vloupat do sklepního prostoru, ze kterého nakonec nic nevzal. Podobného jednání se měl dopustit znovu začátkem dubna 2019 v Kraslicích. Tam si měl nejdříve vytvořit otvor v plotě do zahrádkářské kolonie a poté poškodit dveře zahradní chatky, čímž se měl do ní dostat. Chatu měl následně prohledat a odcizit z ní převážně potraviny a alkohol, které policisté následně nalezli schované vedle chaty. Odcizené věci byly vráceny zpět majitelce. Krádežemi způsobil poškozeným škodu ve výši přesahující 8 tisíc korun. Svého jednání se muž dopustil i přesto, že již dříve byl za podobné jednání Okresním soudem v Karlových Varech odsouzen.

Na základě těchto skutečností zahájili kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově trestní stíhání 44letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody. Kriminalisté státnímu zástupci podali podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Okresní soud v Sokolově pak muže poslal do vazby. Následně byl eskortován do věznice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

13. 8. 2019

