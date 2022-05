Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do stavební buňky a odcizil nářadí

PLZEŇ – Neznámý pachatel vnikl do buňky a odnesl si z ní vybavení v hodnotě přes devadesát tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 se od 12. května letošního roku zabývají případem vloupání do stavební buňky, ke kterému došlo nejspíše v noci z 11. na 12. května v Železniční ulici v Plzni. Zloděj nejprve překonal visací zámek zajišťující dveře buňky, který svým jednáním poničil. Poté poškodil zámek dveří buňky a nic mu již nebránilo v tom, aby si z ní odnesl vše, co chtěl. To také učinil a odcizil například rotační laser, vrtačky, úhlové brusky nebo motorovou pilu. Poškozeným svým jednáním způsobil celkovou škodu přes 96 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a případem se nadále zabývají.



prap. Ondřej Hodan

13. května 2022

